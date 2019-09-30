2戰狂勝28分 猿橫掃獅

桃猿林泓育（左）首局上擊出3分全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕繼前役以16分差大勝，桃猿昨依然火力凶猛，全場狂敲19安，包括5轟，最終以17：5輕取統一獅，3連戰橫掃對手，年度勝率暫居全聯盟第一。

近兩戰狂輸桃猿28分，總計出現6次失誤，獅隊代總教練劉育辰表示，這幾場用較多新人出賽，透過比賽讓他們了解為何無法上一軍，「鏞基和國慶都是好打者，但別忘了他們守備很好，新人必須知道除了打擊，守備練習也很重要。」

昨獅隊原定推出洋投羅里奇先發，因腰部不適改由22歲新秀吳承諭頂替，吳承諭生涯初登板，只撐2局被敲6安失4分吞敗，包括首局挨林泓育3分砲。

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吳承諭說，面對職棒強打者，不少細節沒做好，包括球的品質和位置要更精進，例如被林泓育轟全壘打，業餘時期可能把球塞進好球帶就能得到好結果，職棒必須靠頭腦和武器球應戰才行。

吳承諭退場後，施子謙接手中繼，只投0.2局狂失9分，因隊友守備失誤，僅1分責失，桃猿前3局強攻13分鎖定勝局。

相隔744天 羅錦龍再登板

近年飽受右肩傷勢所苦的獅隊34歲投手羅錦龍，相隔744天後昨再度在一軍登板，中繼1.1局被敲1安，另有1保送、失1分無關勝敗，三振郭嚴文和朱育賢。

這幾年職棒路走得艱辛，羅錦龍說，「不簡單也不好過，但遇到了，不然要怎麼辦，跌跌撞撞，還是要抬起頭來繼續往前走，上帝給我什麼，上去投球就是完全燃燒。」

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