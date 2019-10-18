迎味全龍進駐 高市府：打造最好條件

〔記者黃旭磊／高雄報導〕職棒味全龍進駐澄清湖棒球場進度延宕，營運計畫書遲未送進高雄市政府，對此，市府稱，只要球場條件好，他隊包括樂天也會有興趣，可能成為龍隊競爭對手。

運發局︰要求月底前補齊投標資料

運動發展局昨晚表示，味全龍球團針對澄清湖棒球場ＲＯＴ案，已將公文送進局內，局方回文要求在十月底前補齊投標計畫書所需資料，希望在外界殷切期盼下，讓棒球場有最佳活化模式。

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味全龍隊將在十一月九、十日於嘉義市舉辦「巨龍抵嘉 台澳大戰」首戰，不過，盛傳主場設在澄清湖卻只聞樓梯響，不僅錯過本月七日營運計畫書送件截止日，且至今仍無探視球場消息；對此，高雄市運發局長程紹同說，澄清湖球場條件好，誰都有興趣、包括樂天，可能成為龍隊競爭對手。

運發局︰條件好 樂天也會有興趣

程紹同表示，高雄配合的條件最好，而龍隊營運計畫內容不完整，後續還有公聽會修正等程序要走，最快明年初才能進駐，對於明年二軍球季有點趕，希望在十月底前送進完整營運計畫。

今年七月十日，程紹同率先在臉書貼文，指稱龍隊將選在澄清湖主場再出發，市長韓國瑜、副市長葉匡時也於議會表態支持。不過，龍隊隨即於臉書貼文指，球團啟動可行性評估，同步針對其他棒球場進行做為主場的可行性評估，尤其是台北、高雄為目前六都獨缺職業球隊進駐，會持續評估滿足球迷期待。

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