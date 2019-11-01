世界大賽》不敗小史 首位選秀狀元MVP

季後賽全勝的史崔斯柏格拿下世界大賽MVP，賽後和女兒合影。 （法新社）

季後賽5場全勝

G6華麗一戰

〔記者吳清正／綜合報導〕今年季後賽不敗的國民隊史崔斯柏格，世界大賽先發2場都拿下勝投，成為大聯盟史上第1個贏得世界大賽MVP的選秀狀元。

「這根本超現實，」史崔斯柏格表示：「能夠和這個團體的成員一起達成目標，是很特別的事情，我們每一個人都團結在一起。」

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史崔斯柏格今年季後賽共拿下5勝，包括世界大賽第2戰和第6戰，國民隊輸球就淘汰的第6戰，史崔斯柏格更力投8.1局只失2分，是1993年第5戰的席林以來，在背水一戰的世界大賽至少投8.1局、失分不超過2分的第1人，也成為2014年的巨人隊邦賈納以來，第1個獲選世界大賽MVP的投手。

生涯季後賽防禦率1.46

史上第3強

史崔斯柏格生涯季後賽防禦率1.46，是至少投40局的現役投手第1、史上第3，僅次於名人堂球員李維拉（0.70）和柯法斯（0.95）。

2009年國民隊在選秀會第1輪第1順位指名史崔斯柏格，並給予創新人紀錄的4年1510萬美元（4.64億台幣）合約，10年後史崔斯柏格完全證明自己的價值。國民隊總經理瑞佐表示：「身為一個人和一個投手，他都成長非常多，當我們剛選上他的時候，他還只是個有天份的投手，比較像是丟球而不是投球，現在，他是完整的投手，也是社區的支柱和球隊領導者，一個我們面臨危機時可以倚賴的人。」

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