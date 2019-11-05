12強賽》墨西哥擊潰美 A組第1晉級

墨西哥8：2撂倒美國，2勝0敗成為A組第一提前晉級複賽。 （取自官方臉書）

首支晉級複賽球隊

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界12強棒球賽Ａ組預賽才打第二天，分組第一就提前產生，墨西哥靠8局上鯨吞5分底定情勢，以8：2撂倒美國，不論明天是否擊敗荷蘭，都已提前拿下分組第一，成為本屆首支晉級複賽的球隊。

墨西哥開賽才攻4人次就以2：0先馳得點，打完4局雖被美國用2發陽春彈扳平，5局上靠2安加捕逸以3：2拿回領先，8局上更狂攻10人次，納瓦諾先於滿壘時敲安送回2分，索里斯緊接著抓第1球轟出3分彈，美國士氣受到重挫，最後2局6上6下。

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多明尼加逆轉荷蘭

稍早荷蘭對多明尼加，荷蘭在前Lamigo桃猿洋將伯納帝納的首局首打席全壘打帶動下，一開賽就取得3：0領先，打完3局卻被扳平，之後多明尼加火力全開，4局上以4：3首次超前，第5、6局狂攻19人次鯨吞9分，提前在7局結束比賽。

墨西哥以2勝0敗獨走，美國、多明尼加同為1勝1敗，荷蘭0勝2敗墊底，即便墨明天輸荷，不論今天美多之戰由哪隊獲勝，與墨同為2勝1敗，墨因對美、多皆勝有對戰優勢，提前登上分組第一，美多之戰的勝隊以分組第二晉級複賽。

最後登場的Ｃ組於明天開打，台灣時間中午11點由古巴對加拿大，晚間6點由地主南韓迎戰澳洲。

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