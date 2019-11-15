18歲林昀儒無極限 入圍ITTF最大賞

林昀儒（右）將與中國馬龍、許昕及瑞典名將法爾克競爭ITTF年度最佳運動員。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總2019年度最佳男、女運動員入圍名單公布，今年大放異彩的18歲小將林昀儒首度入圍最佳男運動員，寫下台灣桌壇新頁，也是繼2017年的女將鄭怡靜之後，第二位入圍年度最佳運動員的台灣球員。

競逐最佳男運動員 台灣第一人

林昀儒今年奪下阿曼挑戰賽、捷克公開賽及T2聯賽馬來西亞站3座男單冠軍，另外和鄭怡靜也聯手摘下阿曼、中國及香港公開賽3座混雙冠軍，世界排名從年初的28名竄升至第10，締造台灣最年輕世界前十紀錄。

和林昀儒角逐最佳男運動員的還有中國名將馬龍及許昕。今年世錦賽男單亞軍瑞典好手法爾克也首度入圍。最佳女運動員則成為中國隊天下，入圍者包括3名中國女將劉詩雯、陳夢、孫穎莎及日本小將伊藤美誠。

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最終獲獎名單將於12月11日在中國河南鄭州市舉行的球星頒獎典禮揭曉。

不過，這項喜訊似乎沒有替林昀儒帶來利多，昨他在奧地利公開賽混雙和男雙都出師不利，同在16強止步。

林昀儒和鄭怡靜在混雙首輪遭遇今年阿曼挑戰賽手下敗將白俄羅斯哈寧／崔格洛絲，意外以0：3吞敗。

男雙方面，林昀儒和廖振珽也以1：3不敵森薗政崇／吉村真晴；莊智淵／陳建安則以直落三解決英國的金克霍爾／渥克，8強將對決頭號種子鄭榮植／李尚洙。

國泰女雙組合陳思羽／鄭先知也以3：0收拾俄羅斯的諾絲可娃／瓦洛貝娃，8強將遭遇新加坡林葉／于夢雨。

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