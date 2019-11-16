「定桿秀」 反攻 林昀儒晉8強

林昀儒昨上演逆轉秀，擊敗法國一哥高齊。（歐新社資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒昨在2019年奧地利桌球公開賽男單首輪，先以4：0解決日本好手吉村真晴，次輪再以4：3逆轉法國一哥高齊，8強戰將再度對決世界球王樊振東。

世界排名48的吉村真晴，上週在團體世界盃才以直落3打敗德國名將波爾，這次資格賽又擊退中國好手周啟豪，近況絕佳，但遇到世界排名第10的林昀儒，完全沒轍，以直落4繳械。

去年瑞典公開賽林昀儒曾以4：1輕取世界排名22的高齊，但這回高齊有備而來，打完4局取得3：1聽牌。小林在第6局4：8落後時如睡獅乍醒，上演「定桿秀」，連拿7分扳平戰局，決勝局再以11：7拿下。

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林昀儒表示，「前4局在領先時出手都有些猶豫，第6局大幅落後時也沒想太多，就是一球一球慢慢打，決勝局就打得比較主動一些。」

林昀儒今天將遭遇頭號種子樊振東，兩人今年三度交手，小林在Ｔ2聯賽大馬站決賽以4：1奏捷，樊振東則在亞洲杯及團體世界杯兩度取勝，面對勁敵，小林說：「就是去拚他吧！」

今挑戰頭號種子樊振東

女雙方面，國泰組合陳思羽／鄭先知同樣上演逆轉秀，在局數1：2落後下，3：2力退新加坡組合林葉／于夢雨，繼捷克、日本、德國公開賽之後，今年第4度闖進4強，將與日本組合石川佳純／平野美宇爭奪決賽門票。

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