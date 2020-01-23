差一票全票 洋基隊長基特進名人堂

基特。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕僅差1張選票，「洋基隊長」基特就能繼隊友李維拉之後，再以全票之姿進入名人堂，但仍可說是瑕不掩瑜。和他一起入選的則是前洛磯強打沃克（Larry Walker），兩人共同成為名人堂成員。

沃克。（資料照，美聯社）

名人堂由全美棒球記者協會投票，球員至少要有10年以上大聯盟資歷、退休5年後，才有候選資格，且得票率低於5%、或連續10年未能叩關成功就喪失資格，否則就得要名人堂資深委員會推薦，堪稱窄門。基特獲票選資格首年就差點全票通過，沃克則趕在失去資格前，最後一次挑戰時入選。

基特生涯以「2」號背號、洋基隊長形象留名，獲獎無數，且關鍵時刻總有貢獻，2001年他在世界大賽擊出再見轟，主播給他冠上「11月先生」美名。基特受訪時說：「許多人說我絕對會入選，但我不這麼認為。今天是緊張的一天，接到電話當下，我甚至不記得說了什麼，因為這是天大的榮耀，是美夢成真。」

無緣與李維拉齊名

仍成就非凡

基特無緣繼隊友李維拉之後，成為史上第2位全票通過的名人堂成員，但兩人19年隊友情誼，譜寫無數傳奇，是同隊的名人堂成員中，共事時間最長的隊友。

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洛磯強打沃克入選

加拿大第2人

強打者沃克生涯3度拿下打擊王，也擁有7座外野金手套，生涯自蒙特婁博覽會發跡，巔峰時期則效力洛磯，最後落腳紅雀2季。沃克以洛磯隊成員身分進入名人堂，是該隊首位名人堂成員，也是繼簡金斯（Ferguson Jenkins）之後第2位加拿大籍名人堂成員。

沃克對於入選深感榮幸，他說：「接到通知當下，我想起很多事。身為一個加拿大人，這是個很值得驕傲的一刻，能夠追隨簡金斯的腳步，代表我的國家成為名人堂一員。」

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