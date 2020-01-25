標哥扎根社區棒球「橋仔頭」一呼百應

高雄橋仔頭社區棒球隊成立初始僅有7人，如今「軍容壯盛」。（記者黃志源攝）

因理念相同，許基宏的媽媽張懿文（左）與獅隊球團部課長何信標（右）籌組橋仔頭社區棒球隊。（記者黃志源攝）

記者倪婉君／專題報導

「我就是喜歡看小孩打球的樣子。」抱著這麼單純的理念，統一獅球團課長何信標和中信兄弟球員許基宏的母親張懿文，去年7月成立「橋仔頭社區棒球隊」，球員從一開始的7人，短短不到半年，就增加到20人以上，兩人看著小朋友開心打球的模樣，都笑得很滿足。

橋頭女婿和在地人 何信標、張懿文一拍即合

何信標和張懿文在去年3月某次喜宴場合碰到，對於成立社區棒球隊的理念一拍即合，一個橋頭女婿和一個在地橋頭人就聯手組隊。「一開始我們印好海報，就兩個人開著車，到橋頭地區5所國小一間一間去拜會校長。」何信標說。

請繼續往下閱讀...

熱情感動企業 余政憲也力挺

兩人對於棒球的熱情，也感動了橋頭在地企業出資贊助，加上高苑工商董事長余政憲的大力支持，「橋仔頭」迅速成軍。成立初期在高苑工商練球，曾擔任高苑副校長的張懿文笑說：「部長（余政憲）就說，免費讓你們用。」不過去年11月移到橋頭國中練球，因為距離捷運站很近，對於球員和家長來說更方便。

學費請教練 何、張樂當免費志工

何信標的兩個兒子何恭旭和何恭慶，以前放假時也會在橋頭國中打球，國中畢業後就赴日本高校繼續棒球路，「後來看到橋頭這片地都沒人打球，就覺得很可惜，棒球是我們的國球，但如果不普及，實在很難稱為國球。」張懿文的兩個兒子也打球，她認同「標哥」的想法，自己在走出前年中風病痛之後，如今更是全力為基層棒球奉獻，「我覺得當志工很快樂！」

「橋仔頭」集結國小各年級學生，每週六上午9點到12點練習，到了每個月的最後一個週六會延長到下午2點，「因為小朋友都說玩得不過癮，我們就決定每個月最後一次延長時間。」何信標說。學員「齊齊」的母親也笑說，「以前每到週六都起不來，現在跟他說去打球，他馬上就起床了。」

「其實我們還有另一個想法，就是能夠減少小孩對於3C產品的使用。」何信標說這也是越來越多家長認同他們的原因，「後來家長一個拉一個，學員也慢慢增多。」每堂課費用300元，等於一個月1200元，這些學費都用在支付教練的費用上，「如果有其他贊助費用，都會存進『橋仔頭棒球發展協會』，我和標哥不會經手錢，純粹只是志工，希望讓小孩開心打球，如此而已。」張懿文說。

但在開心之餘，何信標很注重球隊教育和紀律，「還是要有規矩，我也和家長溝通，為什麼我們要嚴格。」張懿文也說：「要教育孩子，這是一個團隊，你上了一壘、二壘、三壘又如何，要跑回本壘才有用，但這也要別人幫助才行。」總教練由高苑體育訓練班教練潘世斌擔任，另外3名助教都是高苑畢業的大學球員。

「橋仔頭」的下一步，是希望能和其他社區棒球隊打友誼賽，何信標希望這些小小的棒球種子能夠慢慢萌芽，未來能讓更多社區棒球隊蓬勃發展。

小朋友打擊練習。（記者黃志源攝）

小朋友守備練習。（記者黃志源攝）

小朋友練習傳接球。（記者黃志源攝）

教練協助調整小朋友動作。（記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法