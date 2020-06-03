4番的嗨與愁》「小胖」回歸首戰 奪回打擊王

林泓育昨歸隊，首戰4支2，也補足打席數，以打擊率4成16重返聯盟打擊王。（記者廖耀東攝）

養傷逾半個月 猿戰績很傷

〔記者龔乃玠／台中報導〕當家四棒缺陣的影響，樂天桃猿感受最深。「小胖」林泓育昨重返打線前，僅打出3勝4敗的戰績，和開季獨走的姿態全然不同，總教練曾豪駒認為，小胖缺陣期間確實影響很大。

林泓育因指傷在5月14日下二軍，經超過半個月休養，昨「四棒歸位」首戰4支2，也補足打席數，以打擊率4成16重返聯盟打擊王；被擠下的兄弟王威晨昨5支1，打擊率3成90，打擊王寶座只坐1天；猿隊林智平昨又敲2安，最快今天也補足打席數，林泓育又將讓出打擊王。

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林泓育缺陣期間，陳俊秀主要代班的桃猿四棒，打擊率只有2成19，得點圈打擊率僅0.083，變相形成打擊斷層。

曾總指出，過去都是以小胖為中心拓展下面棒次，「他的缺席影響了打線穩定性。」陳俊秀固然也是老經驗強打，曾總認為小胖擊球率較平穩，陳俊秀狀況差時，會去思考自己的打擊動作做得完不完整，小胖就不會。

林泓育幾乎沒有起伏的打擊成績，常被球迷戲稱「NPC」，意即穩定得像是沒有血肉的機器人，這也是為何他都是桃猿固定不動的第四棒，生涯在四棒扛近2700打數，打擊率竟超過3成4，亦是近年國家隊四番的不二人選。

曾總誇心理素質夠強大

小胖能長久在四棒生存，曾總認為他的心理素質是外界看不見的，有些四棒只要打不好，就會影響心情，「小胖不會因為場面大小，讓自己心情有浮動，就算他也會吞K、滾地球出局，心情還是一樣，安打就會接著來。」

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