巨人看板球星勇人染疫 岱桑同場出賽

日職巨人隊球星坂本勇人（左）和捕手大城卓三（右），確診感染武漢肺炎，震驚日棒壇。 （取自日刊體育）

〔記者羅志朋／綜合報導〕麻煩真的大了！日職讀賣巨人昨公布，陣中球星坂本勇人和捕手大城卓三感染武漢肺炎，成為日職第4、5位確診的球員，聯盟仍強調依照原定6月19日開季，不打算延期。

2球星確診 震撼日棒壇

日職聯盟在5月底決議，6月19日開季採「無觀眾試合」，前天展開練習賽，不料昨又傳出坂本勇人、大城卓三確診的壞消息，2人已住院治療。

昨巨人、西武練習賽臨時取消，隨後投下巨人2名球員確診震撼彈，且是全聯盟看板球星坂本勇人，消息一出，震驚日本棒壇，外界憂心是否有其他球員染疫，日職開季會不會出現變數；前天西武對巨人練習賽，台將吳念庭、陽岱鋼皆有出賽，與坂本勇人、大城卓三同場較勁。

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日職決議6/19開季不變

對此，日職事務局長井原敦表示，「已聽取專家意見，評估目前不會對日職開幕產生任何影響。」意即日職將如期在6月19日開打。

自家選手也曾確診，後來全數痊癒，阪神監督矢野燿大表示，很難對巨人球員確診一事做出評論，但大家都很想迎接職棒開季，現階段就是照正常步調繼續做下去。

即使日職官方宣布目前暫不考慮延期，但東京前天新增34例、累計確診5283例，如今又有2名巨人球員染疫，若日本疫情未見趨緩，日職仍存在延後開季的可能性，開放球迷進場觀戰更是遙遙無期。

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