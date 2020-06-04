玉山盃》劉嘉益完投完封 感謝對手「贊助」

花蓮林子宸安打搶攻三壘遭觸殺，讓已投104球的嘉縣劉嘉益得以續投，完成完封紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕身高只有168公分的嘉義縣「小巨人」劉嘉益，高中3年來首度先發，連對手都用自殺式跑壘「贊助」完投、完封的機會，最終嘉義縣以3：0擊敗花蓮縣，保住晉級玉山盃4強的機會。至於已決定投入中職選秀的劉嘉益，希望這場比賽的表現有加分作用。

玉山盃青棒賽

嘉縣「小巨人」劉嘉益主動請纓先發，拿下完投、完封。 （記者林正堃攝）

劉嘉益全場第1球就飆出生涯最快球速145公里，投到第6局才被打出第1支安打，9局下1出局後被林子宸擊出第2支安打，投球數達104球。

由於玉山盃規定投手單場最多投105球，劉嘉益原本不可能用1球拿下最後2個出局數，但在落後3分的情況下，林子宸卻冒險搶攻三壘被觸殺出局，給了劉嘉益投完最後1個打席的空間，賽後劉嘉益笑說：「沒想到他（林子宸）這麼配合。」

高中3年首先發

擁二刀流身手

投打二刀流的劉嘉益，高中前兩年都擔任後援投手，主動請纓昨天先發，他表示，雖然第6局無安打比賽破功有些可惜，但投手本來就會被打，沒有太在意，仍然專注在比賽，除了球速有投出來，滑球和曲球也控得不錯。

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劉嘉益已考上中信學院，仍決定投入今年中職選秀，他表示，大學比賽可能比較不容易被看到，所以決定在玉山盃好好表現，昨天的完投、完封提升了自信，希望對選秀也有加分。

168cm小巨人

準備挑戰中職

身材矮小的投手，未必就不能在職棒出頭天，日職養樂多隊王牌投手石川雅規還比劉嘉益矮1公分，生涯有11個球季勝投達2位數，戰績171勝163敗，防禦率3.87，40歲的石川今年還被監督高津臣吾點名為開幕戰先發。

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