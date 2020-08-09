羅里奇恐報銷 餅總急尋英雄

羅里奇（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅剛打出本季第2次4連勝，卻因洋投羅里奇可能提前報銷，讓下半季蒙上陰影，總教練林岳平不諱言，未來兩週將是球隊今年最大考驗，期待本土投手有人跳出來當英雄。

羅里奇前天原要續投第6局，剛上投手丘熱身就主動招呼防護員，用85球投5局便自行退場，林岳平表示，羅里奇昨去醫院照過MRI，手肘傷勢不太樂觀，球隊做好最壞打算，先把他移出一軍名單至少休息2週，叫上牛棚投手劉軒荅遞補空缺。

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林岳平指出，羅里奇開季進度就落後，準備下次先發的調整也不尋常，可能與年紀漸大有關，他雖強調可以出賽，受傷卻在教練團預期中，「是今年球季已結束，還是可以拚下半季後半段，要等消腫後才能確定，先用最不樂觀的去看。」

兩位先發大將羅里奇、古林睿煬相繼受傷，兩位新洋投猛威爾、泰迪相繼接受居家檢疫，預計19日、9月初在二軍出賽，未來兩週輪值只能以1洋4土應戰，打亂林岳平的戰力布局，「當務之急是找到第5號先發投手，看誰可以跳出來當英雄。」

富邦悍將也有球員異動，伍鐸前天投7局失7分，以本季第9敗遙遙領先所有投手，昨被下放二軍，日前感冒的新洋投邦威確認身體沒有大礙，今天將在一軍「開箱」擔任先發，另1位新洋投奇優拉預計本週抵台。

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