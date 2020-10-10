最佳總管也沒份 湖人老將抱不平

湖人總管佩林卡（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人在總冠軍戰取得3勝1負聽牌優勢，差一勝就能問鼎隊史第17座金盃，不過紫金大軍在年度大獎卻空手而歸，包含年度MVP、最佳防守球員，甚至昨公布的最佳總管都沒拿到，對此，A.戴維斯表示，拿到總冠軍才是終極目標。

湖人本季例行賽以52勝19負拿下西部龍頭，詹姆斯繳出25.3分、7.8籃板、10.2助攻，並榮登助攻王，卻不敵「字母哥」亞德托昆波無緣年度MVP，其他包含最佳防守球員等個人獎項也都未見湖人球員。

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昨公布的年度最佳總管由快艇總管法蘭克獲獎，他在本季網羅雷納德、P.喬治，打造豪華陣容，因而獲得肯定，而今年湖人負責操盤的佩林卡卻只排第7名。湖人老將杜德利為自家總管打抱不平，他在推特上怒轟，佩林卡交易來A.戴維斯、豪爾德等人，且湖人戰績是西部第1，竟然還沒辦法獲獎。

此外，NBA總冠軍戰收視率屢創新低，尤其第3戰全美僅594萬人收看，為史上新低。《紐約郵報》指出，這令NBA主席席爾瓦有些驚訝，他認為，詹姆斯將以35歲的年紀衝擊冠軍還有FMVP，理應受到矚目。但他提到，由於同時間還有MLB季後賽和NFL賽事，瓜分收視率，加上近期聯盟關注反種族歧視，涉入政治較多，也會影響球迷收看意願。

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