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兄弟三壘解答 2門重砲卡位

2021/03/05 05:30

許基宏（左）昨公辦熱身賽單場敲2安，打下3分打點，另獲2保送。（記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕沒了吳東融、傷了岳東華，今年中信兄弟將兩屆三壘手金手套得主王威晨移防二壘，三壘防區由兩門重砲許基宏、蘇緯達共同競爭，由於兩人過去主要擔任一壘手，守三壘成效如何有待時間驗證。

兄弟三壘防區將由蘇緯達（見圖，記者張忠義攝）、許基宏共同競爭。

許基宏、蘇緯達共同競爭

許基宏、蘇緯達、王威晨生涯三壘守備成績

攤開數據來看，許基宏生涯三壘守備率僅0.885，蘇緯達也只有0.897，遠不如王威晨的0.947。

許基宏說，業餘時期僅在高中偶爾客串守三壘，進職棒每年春訓一、三壘守備都會練，三壘與一壘呈反方向，視野大不同，若不是「三壘底」守起來較辛苦，必須藉實戰累積經驗。

除了許基宏、蘇緯達，三壘競爭人選還有黃韋盛、杜家明，王威晨也可能回防三壘。許基宏認為，有競爭才有進步，良性競爭對球隊是好事，需要競爭對手才提得起勁，互相切磋。

今年農曆過年前許基宏右手肘發炎休一段時間，近期已傷癒正常出賽，昨公辦熱身賽擔任先發一壘手、打第6棒，單場敲2安，打下3分打點，另獲2保送。他透露，右手肘多災多難，打球以來動過3次刀，包括2次骨刺、1次神經壓迫，現已無大礙。

許基宏月薪漲至28.5萬

許基宏去年拿下一壘手金手套、最佳十人，新球季月薪從18.5萬元調升至28.5萬元，他說，感謝球團肯定。

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