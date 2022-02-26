近身攻擊陽耀勳 郭俊麟BP收割

郭俊麟（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕富邦悍將昨進行第3次實戰打擊練習（Live BP），安排郭俊麟、楊彬等6位投手登板，郭俊麟將於3月2日首場自辦熱身賽擔任先發，對最快球速沒站上140公里仍不滿意。

郭俊麟昨投3次、每次用15球，最快球速從4天前的136公里進步到139公里，即便控球、變化球都獲教練好評，對球速未達140公里仍不滿意，「以前在日本春訓，這個時候應該142、143了，可能某個機制還沒做到最好，現在就先把品質投出來。」

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郭俊麟最滿意的1次交手是面對陽耀勳，第1球就塞近身內角低球，讓陽耀勳愣了一下還回頭詢問裁判是否好球。他表示，實戰打擊練習為避免受傷，控球還沒到位的投手通常不會對打者投內角球，「如果你對自己隊友都敢丟，正式比賽就沒問題了。」

富邦3月2日對樂天桃猿、3月3日對味全龍各由郭俊麟、楊彬擔任先發，投手教練林正豐表示，不論球數是否達到設定的45球，兩人完成責任局數2局就會退場。

洋投范米特、艾思凱與洋砲霸帝士相繼結束隔離，3月2日起陸續南下與球隊會合，林正豐表示，即便洋投調整不及，本土投手至少準備江少慶、郭俊麟、陳鴻文、陳仕朋、楊彬5人給總教練參考。

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