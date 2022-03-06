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劉昱言孤注一擲 恰恰場邊給分

2022/03/06 05:30

劉昱言昨在自辦熱身賽中繼1局被敲2安無失分，最快球速146公里。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕在味全龍測試投手「7取2」殘酷舞台，27歲左投劉昱言用好投力爭門票，昨自辦熱身賽對中信兄弟，中繼1局被敲2安無失分，最快球速146公里，味全總教練葉君璋表明，劉昱言通過測試入隊機會很大。

葉總點名 測試入隊機會大

兄弟副領隊兼農場主管「恰恰」彭政閔，昨現身斗六球場觀戰，盛讚劉昱言投得很好，只是母隊有戰力考量，若到他隊應有機會。

味全龍今年春訓邀請7名投手來測試，就是在給機會，但只會錄取2人，19日公辦熱身賽前就會「放榜」。包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢，目前以林羿豪和劉昱言的出線機會最大。

劉昱言在8年前U21世界盃複賽對日本先發5局無失分，但當年投完左肩突感疼痛，診斷後發現肱骨骨折，休1年才復出。之後到了桃猿，劉昱言又飽受投球失憶症所苦，幾度在牛棚投到落淚。

非但當年金牌投手的光環不再，劉昱言在桃猿留下生涯防禦率逼近9，去年季後遭釋出後，他透露有去找張立帆訓練、修正投球機制，後來到味全參加重訓營的幫助也很大。

儘管台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，劉昱言說，不會去想第6隊的事，到味全測試就是背水一戰，也是最後機會，不想給自己留後路，這樣才能展現最好一面。

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