PLG》6432名球迷撐勇士 為烏克蘭而戰

勇士球團賽前邀全場球迷為烏克蘭加油打氣，塞瑟夫（左）披著國旗出場。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導］P.LEAGUE+富邦勇士昨賽前舉行儀式，全場6432名球迷為烏克蘭洋將塞瑟夫打氣，球員也打得很賣力，在辛特力和張宗憲合拿46分帶領下，終場121：101大勝台新夢想家，收下4連勝。

球迷舉加油板幫勇士洋將塞瑟夫與烏克蘭加油。（記者陳志曲攝）

心繫戰事 塞瑟夫昨終於歸隊

因擔憂親友受戰爭波及，塞瑟夫每天都忐忑不安，無法專心投入訓練，但他上週日到桃園看到領航猿為他辦儀式打氣，連敵隊粉絲都到場力挺他，讓他感到相當窩心，因此決定在昨天出賽，希望用好表現回饋球迷。

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勇士13人上陣，12名人有分數進帳，一度領先24分，打出一場漂亮的團隊勝利，總教練許晉哲說：「這是一場為塞瑟夫而戰的比賽，全隊都很團結，想幫他贏下比賽。」

勇士張宗憲（右）進帳21分。（記者陳志曲攝）

現場不少球迷在口罩貼上烏克蘭國旗貼紙，還高舉加油看板，塞瑟夫打31分鐘，拿下18分、9籃板，辛特力貢獻25分，張宗憲則進帳21分，他說：「塞瑟夫就是我們的家人，不只是這一場，往後每場比賽都會盡全力支持他。」

夢想家找回上季回鍋的洋將希克斯，昨首度登場拿21分、15籃板，他表示，感受本季陣容改變，有更多射手加入，得分點變得更多元。

攻城獅法獅47分 聯盟新紀錄

另一場賽事，新竹街口攻城獅靠著雙洋將打天下，法獅攻下47分、13籃板，改寫自己締造的聯盟新高得分紀錄，加上辛巴32分、20籃板的超狂數據，終場103：95擺平高雄鋼鐵人。

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