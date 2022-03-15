新加坡大滿貫賽》橫掃對手 林鄭配今搶冠軍門票

林昀儒（左）／鄭怡靜（右）昨天在WTT新加坡大滿貫賽混雙8強賽，直落三橫掃印度組合。（取自WTT官網）

重演東奧銅牌戰戲碼

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的林昀儒／鄭怡靜，昨天在WTT新加坡大滿貫賽混雙8強賽，直落三橫掃印度組合，今天將和法國的萊貝松／袁嘉楠爭奪決賽門票，重演去年東京奧運銅牌戰戲碼。

面對去年在布達佩斯挑戰賽奪冠的賈納納塞卡倫／芭特拉，林鄭配未遭遇太多抵抗，默契和戰術配合也比第一場更好，只花了不到20分鐘就輕騎過關，打出爭冠氣勢。另一場4強賽由去年世錦賽冠軍中國王楚欽／孫穎莎對決香港的黃鎮廷／杜凱琹。

請繼續往下閱讀...

鄭怡靜女單挺進16強

雙線作戰的鄭怡靜，昨在女單次輪也以3：1力退巴西新秀高橋布魯娜，16強將對上世界排名第8的日本名將石川佳純，過去交手紀錄鄭怡靜雖以9勝12負略居下風，不過最近兩次過招，她都笑到最後。

男雙方面，世界冠軍組合莊智淵／陳建安，克服局數0：2落後，以3：2逆轉瑞典的卡爾柏格／莫瑞嘉德，8強將強碰去年世錦賽亞軍南韓李鍾勳／張禹珍。

莊陳配男雙逆轉晉8

不過，40歲的莊智淵在男單32強戰，未能把握局數2：0領先，決勝局在10：7聽牌下又浪費3個賽末點，最終以2：3遭2019年世錦賽銅牌南韓新秀安宰賢逆轉。陳思羽在女單次輪也以1：3不敵世界排名第3的日本一姐伊藤美誠，無緣晉級16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法