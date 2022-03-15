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術後大丈夫 張志豪首轟開張

2022/03/15 05:30

郭俊麟先發4局飆4K，失2分1分責失，局數是他今年熱身賽單場最多。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將昨在自辦熱身賽迎戰中信兄弟，高國輝、戴培峰、申皓瑋雖聯手轟下6分，卻在第7、8局狂丟6分，終場以6：10落敗，2位接受手肘韌帶置換手術的球員都有收穫，郭俊麟投4局是個人今年熱身賽單場最長，張志豪則擊出術後復出的第1轟。

兄弟張志豪昨擊出術後復出的第1轟。（中信球團提供）

郭俊麟投4局 個人今年最長

高國輝2局下的陽春彈，戴培峰5局下的3分彈，助富邦打完5局兩度扳平比數，申皓瑋7局下的2分彈把落後追到6：8，富邦前8局雖都有攻勢，得分卻只來自這3轟。洋砲霸帝士狀況仍佳，加入球隊後出賽5場都敲2安，累計15打數10安、打擊率0.667。

張志豪熱身賽連3場敲安

富邦動用5名投手，不論責任局數長短，都曾單局讓2名打者上壘，僅曾峻岳後援1局靠守備逃過失分。郭俊麟用58球投4局，最快球速來到143公里，投出4次三振但有2次保送，挨4安失2分有1分責失，若非第3、4局共耗掉43球，有機會投滿5局。

張志豪9日首次在熱身賽上場就擊出安打，昨先發守中外野扛4番，前2打席都被郭俊麟三振，5局上2出局後從陳韋霖手中轟出2分彈，助中信把領先擴大到4：1，不僅是他術後復出首次開砲，在熱身賽也連續3場有安打。

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