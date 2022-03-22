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領先山口茜僅剩51分 戴資穎5月面臨球后保衛戰

2022/03/22 05:30

山口茜上週勇奪生涯首座全英公開賽女單冠軍，積分大進補。（法新社檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球聯盟（BWF）今天將公布本週最新世界排名，日本好手山口茜上週勇奪生涯首座全英公開賽女單冠軍，積分大進補，而戴資穎4強出局後積分沒有變化，雖將穩坐球后寶座達208週，但領先第二名的山口茜僅剩51分，5月將面臨「球后保衛戰」。

戴資穎積分排名世界第一，但領先第二名的山口茜僅剩51分。（法新社檔案照）

去年10月以來狀況火燙的山口茜，已陸續收下丹麥公開賽、法國公開賽及世界錦標賽冠軍，如今又在全英公開賽封后，收下1萬2000分積分，世界積分將上升至10萬8749分。

小戴目標放在7月世錦賽

戴資穎全英賽止於4強，雖拿到8400分，但小戴目前最佳10站成績最低分為1萬200分，因此本週積分維持10萬8800分。即使山口茜來勢洶洶，但小戴對世界排名第一的位置並不眷戀，強調今年目標是7月世錦賽、9月杭州亞運，盼在兩場大賽爭取佳績。

受疫情影響，BWF目前仍將2019年的賽事積分列入，不少好手的積分都已破10萬大關，因此大賽後才有可能出現排名異動。

BWF接下來最高等級賽事為5月蘇迪曼盃、6月印尼公開賽，屆時戴資穎、山口茜預料都會出賽，也將展開一場短兵相接的球后爭奪戰。

周天成續居男單排名第四

其他台灣好手，全英4強出局的周天成積分小漲成9萬3282分，續居男單世界排名第4；5月將重返國際賽的東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以10萬826分名列世界第3。

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