廖任磊飆火球 5投聯手完封猿

李凱威棒子火熱，自辦、公辦熱身賽已2轟。（味全龍提供）

李凱威贊助2分砲 龍2連勝

味全龍先發廖任磊飆150公里火球，聯手4後援無失分，完封桃猿。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕味全龍昨5局下關鍵攻勢，林智勝敲安先馳得點，李凱威再補上2分砲，先發巨漢投手廖任磊狂飆150公里火球，聯手4名後援都無失分，攻守俱佳，終場5：0完封樂天桃猿，公辦熱身賽兩戰皆捷。

龍隊二壘手李凱威去年就交出亮眼成績單，打擊率2成73，且491打席僅被三振37次，屬難纏型打者，不過他去年整季僅敲2轟，今年自辦熱身賽就先對樂天桃猿曾仁和開轟，昨公辦熱身賽又開砲，長打近況極佳。

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桃猿隊洋投狂威首度在對外賽亮相，投3局用58球，雖有3次保送但力保不失，接手的萬昭清投1局也無失分。5局下，猿隊換上蘇俊羽登板，首位打者郭天信就擊出二壘打，再靠高飛球進佔三壘，林智勝安打讓龍隊得分開張，兩出局後李凱威開轟。7局下，面對黃偉晟，龍隊走馬換將過後又有攻勢，替補上場的張祐銘敲安、李展毅觸身球保送，之後歐晉和劉基鴻敲安，再添2分。

身高超過2公尺的廖任磊本季可能轉攻先發候選，昨投4局被擊出5支安打、1保送、3次三振，接手的林逸達、伍鐸、游宗儒和呂偉晟，合計僅再被擊出2支安打。

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