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江少慶今驗收 擬投主場開幕戰

2022/03/25 05:30

江少慶（資料照）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將王牌投手江少慶今天將在公辦熱身賽初登板，先發出戰味全龍，也是最後一次熱身賽投球，他將在富邦本季前兩場比賽先發，又以4月4日的新莊主場開幕戰最有可能。教練團也祈禱今天能順利開打，不要連3場因雨取消影響投手調整。

江少慶今天預定投60球，投手教練林正豐希望他能投到5局，下一場就是球季賽。富邦本季首戰是4月3日在客場出戰中信兄弟，隔天就是主場開幕戰。

林正豐表示，江少慶將投前兩戰的其中1場，主場開幕戰可能意義比較大，且當天是連假，對票房也會有幫助，不過，還是要和總教練丘昌榮及球團討論。

4.4假日有助衝高票房

林正豐表示，開季先發輪值除了洋投范米特和艾思凱，本土投手以江少慶和陳鴻文優先，郭俊麟和范玉禹熱身賽表現也很好，都是前兩戰的先發人選，陳仕朋因3月30日要在公辦熱身賽先發，季賽會較慢登板。

陳仕朋原定本週三先發，比賽因雨取消改在昨天中繼，結果昨再度因雨取消，表定先發投手范玉禹將在28日中繼登板，原本也要在昨初登板的新洋投艾思凱改在今天中繼，開季開打前要再投1場，將局數拉長到4局。

林正豐表示，雖然本土投手都投過自辦熱身賽，但強度、張力和公辦熱身賽不同，還是希望大家都能在公辦熱身賽登板。

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