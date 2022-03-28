台電男女通殺 企排包雙冠

企業甲級排球聯賽，台電男排達成8連霸。（排協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕企業17年甲級男女排球聯賽挑戰賽總冠軍戰昨進行第2戰，台電男排以3：1擊敗台中太陽神，完成挑戰賽8連霸壯舉；台電女排也發揮衛冕軍的實力，以3：1力退台北鯨華封后，完成6連霸。

太陽神原為台中長力男排，他們在這季更名，且網羅「黃金左手」吳宗軒、前國家隊自由球員簡偉倫，這季在例行賽一度扳倒台電，中斷對手跨季60連勝，來勢洶洶。

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男排8連霸 女排6連霸

被看好挑戰台電霸業的太陽神，不負眾望一路殺進挑戰賽總冠軍戰，但首戰以1：3落敗。昨背水一戰，太陽神先以23：25、19：25讓出前兩局，第3局雖以25：23扳回一城，但下一局以21：25落敗，無緣延長戰線。

台電黃正良攻下全隊最高24分、劉鴻敏進帳14分，成功完成挑戰賽8連霸壯舉，繳出12分的林宜暉表示，球隊能拿下勝利，關鍵在於穩定性，「平常我們訓練很紮實，加上學長傳承下來的經驗，讓我們在關鍵時刻知道怎麼處理，穩定度會比較好，比較不會有不必要的失誤。」

女子組方面，台電女排以25：19、21：25、25：20、25：20擊敗台北鯨華。台電「自由女神」楊孟樺表示，其實不只是延續連霸有壓力，現場湧進許多鯨華的球迷也帶給大家不小壓力，很開心能成功抗壓，但也很高興看到很多球迷進場，對台灣排球來說是很棒的事。

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