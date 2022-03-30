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林廖配「乒」下世錦賽冠軍

2022/03/30 05:30

鄭怡靜（圖左）和李昱諄從資格賽一路殺進女雙四強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮、呂伊萱／綜合報導〕從資格賽出發的林昀儒/廖振珽，昨在WTT球星挑戰賽杜哈站男雙8強戰，以3：2扳倒去年勇奪世錦賽冠軍的瑞典組合卡爾森/法爾克，四強將對決南韓的安宰賢/趙大成。

林昀儒（圖左）和廖振珽擊退頭號種子瑞典組合，闖進男雙四強。（取自WTT官網）

女雙2組人馬 安抵4強

首度合拍的鄭怡靜/李昱諄，在8強戰也以3：1擊退德國的索爾佳/單曉娜；上週剛奪下杜哈挑戰賽亞軍的黃怡樺/陳思羽也以3：2逆轉另一德國組合米特蘭/溫特，攜手挺進女雙4強。

世界排名第二的卡爾森/法爾克，上週才奪下杜哈挑戰賽冠軍，手感正燙。

不過，林廖配在2018年瑞典公開賽曾以3：2擊敗這組瑞典搭檔，拿下兩人合拍以來首座冠軍。

昨兩組人馬再度廝殺5局才分勝負，廖振珽表示，「這場球主要是昀儒在控制，靠著他擰球的速度和落點限制住對手，我只要能穩住不亂失誤就好，打起來心裡也比較篤定。」

林昀儒在男單16強戰也以3：1力克瑞典新秀卡爾柏格，8強將對決去年世錦賽曾擊敗他的南韓好手林鐘勳；陳思羽則以直落三擺平瑞典削球女將柏格絲卓，8強將遭遇中國小將張瑞。

杜哈奪冠國旗風波

外交部譴責中施壓

此外，林昀儒／鄭怡靜上週在WTT挑戰賽杜哈站奪冠，當時卡達桌協IG限時動態秀出我國旗，引來中國桌協抗議施壓，國際桌總也被迫道歉。外交部昨重申兩岸互不隸屬是客觀事實，對中國施壓表達高度遺憾並嚴正譴責，呼籲切勿讓政治力量不斷介入體育競賽，道歉只會讓中國食髓知味，助長其壓迫行徑。

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