湖人想晉附加賽 4場全勝也難保

A.戴維斯帶傷上陣，全場雖砍下28分，仍無法幫助湖人贏球，賽後神情憂鬱。（法新社）

「戴」傷拿28分 湖人仍6連敗

〔記者廖聿偉／綜合報導〕在附加賽邊緣掙扎的湖人昨再踢鐵板，A.戴維斯帶傷上陣繳出28分、9籃板和8助攻，魏斯布魯克則進帳27分、10籃板和7助攻，但球隊仍在末節崩盤，終場118：129不敵金塊，苦吞6連敗，落後西部第10的馬刺2場勝差，即使未來4場全勝也未必能打進附加賽。

前三節僅落後1分的湖人，決勝節守不住上季MVP約基奇，單節比數24：34，反撲無力。約基奇攻下全場最高38分、18籃板成為勝利功臣，金塊戰績47勝32敗獨居西部第5。

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湖人詹姆斯腳踝傷勢加劇，何時能復出仍不確定，目前場均30.3分暫居得分王，但出賽場次未達規定的58場，未來至少要再出賽2場才具備競爭個人獎項資格。

馬刺宰拓荒者 再2勝晉級

馬刺近況奇佳，昨靠著K.強森轟下28分，終場113：92擊敗拓荒者，近7場拿下6勝，只要再拿兩勝就能晉級附加賽。

美國數據網站《FiveThirtyEight》分析，湖人晉級季後賽的機率僅有0.2%，若要擠進附加賽要寄望馬刺最後4戰至少吞下3敗，即使兩隊戰績相同，比較分區對戰成績，馬刺仍以23勝25敗領先湖人的16勝32敗。

賽前放話要5連勝晉級的戴維斯，難掩失望地說，「傷兵問題困擾了我們一季，如果我和詹姆斯都能健康一整季，就不會如此掙扎。」本季戴維斯因傷缺席39場，詹姆斯也缺陣22場。

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