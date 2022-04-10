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霸林爵好事發生 林字輩完封兄弟

2022/04/10 05:30

猿隊洋投霸林爵先發8局，完全壓制兄弟打線。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職版「林來瘋」！樂天桃猿昨2：0擊敗中信兄弟，都靠「林」字輩球員建功，林承飛開轟、林立敲長打各賺1分打點，洋投霸林爵先發8局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。

優質先發8局 豪勁接力

霸林爵本季初登板表現威風八面，投8局僅被敲4安飆7K，且無四死球、無失分奪勝投，他表示，感覺非常棒，很滿意投球內容，賽前做足準備，好事自然就會發生。

先發8局只用102球，有想過拚完封嗎？霸林爵坦言的確有！第8局投完向投手教練許銘傑表達續投意願，「結論是本季首次先發，沒必要冒受傷風險投第9局，決定交給牛棚終結比賽。」

「沒考慮讓霸林爵完投。」桃猿總教練曾豪駒說，這只是球隊開季第4戰，希望霸林爵有健康的身體，不要因這一戰增加疲勞感，對往後投球出現負面影響。

豪勁接手最後一局無失分順利守成，拿下本季首次救援成功。沒讓新任守護神朱俊祥關門，曾豪駒解釋，「朱俊祥已連投兩天，不曾連3天出賽，且用球數偏多，球的品質下滑，豪勁雖也連投兩天，但用球數非常精簡，狀況不錯，所以做此調度。」

林承飛（記者林正堃攝）

林立（記者林正堃攝）

林承飛、林立 棒子助攻

狂威、霸林爵先後繳優質先發奪勝投，豪勁後援3場拿下2中繼、1救援，還未掉分，加上在二軍待命的索沙，新球季桃猿洋投戰力堅強，曾豪駒指出，目前3洋投看起來滿穩定，希望可以延續下去，彼此形成良性競爭，對球隊有很大幫助。

兩隊各敲5安，攻勢十分有限，桃猿靠5局下首棒林承飛轟陽春砲，一出局一、三壘有人，林立適時敲二壘安打帶有1分打點，攜手助霸林爵奪勝投。

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