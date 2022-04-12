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跳高新女王 藥檢不利停賽調查

2022/04/12 05:30

去年在全運會達成1公尺90女子跳高紀錄的李晴晴，日前因藥檢不利而「自願暫時停賽」。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕女子跳高全國紀錄保持人李晴晴，日前被列入中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單，現階段為「自願暫時停賽」，基金會昨表示，目前全案尚在調查和審議階段，最後結果得等審議會後才會明朗。

24歲的李晴晴在去年全大運跳出1公尺87，打破高懸32年的全國紀錄，全運會又躍過1公尺90，再度締造新猷，這個成績也優於上屆雅加達亞運銅牌成績1公尺84，她也被視為今年世大運、亞運的奪牌希望。

李晴晴「自願暫時停賽」

不過，李晴晴近期卻被列在禁藥防制基金會的禁賽名單中，官網僅公告她自4月1日起自願暫時停賽，但沒有詳細的禁賽結束日和違規事項，令外界震驚。

基金會表示，李晴晴是在今年2月22日接受賽外檢測，3月17日收到日本實驗室通知不利檢測報告，而她也在3月24日簽署自願接受暫時停賽，目前全案尚在調查與審議階段，細節並不方便對外公布。

體育署和田徑協會則表示，事關選手隱私不便透露太多細節，加上藥檢不利的原因很多，得等調查結果出爐，才能確定是否影響她參與6月成都世大運及9月杭州亞運。

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