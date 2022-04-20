晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「愛磊哥打線」發威 背靠背轟垮兄弟

2022/04/20 05:30

陳品捷生涯首發滿貫砲，助味全擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

打線12安含3轟 味全止連敗

味全龍拿莫．伊漾（中）4局上敲出2分砲，逆轉兄弟，先發投手廖任磊（右）開心摸他頭盔，廖任磊同時也拿下生涯首場先發勝。（記者廖耀東攝

〔記者羅志朋／台中報導〕201公分「巨投」廖任磊本季首次登板先發，就讓得分援護率極低的隊友王維中、林子昱好羨慕，廖任磊昨先發5局失1分拿下勝投，味全龍打線敲12安，包含3轟，最終就以11:5擊敗中信兄弟，中止4連敗。

拿莫+曾陶鎔 連棒開轟

王維中、林子昱生涯先發得分援護率都在2左右，常缺乏火力奧援吞敗；味全打線昨大爆發，4局上靠拿莫．伊漾、曾陶鎔「背靠背」開轟進帳3分，6局上單局灌進8分，包含陳品捷生涯首發滿貫砲，在「愛磊哥打線」力挺下，廖任磊投5局被敲3安失1分拿下生涯首場先發勝，賽後他笑說，「今年我才第一次先發耶，他們那麼常先發，（援護率）還不準啦。」

陳品捷生涯首發滿貫砲

廖任磊開季從牛棚出發，因徐若熙手肘傷勢缺陣進駐先發輪值，味全總教練葉君璋表示，廖任磊投球角度和控球俱佳，且耐投，接下來會繼續先發。

廖任磊說，看到隊友敲全壘打很開心，做好自己的工作只是其中一塊拼圖，加上打擊、守備發揮，每一塊拼圖都到位才能拿下勝利。

拿莫．伊漾4局上轟兩分砲，打下勝利打點，6局上滿壘獲保送擠回1分，一壘守備也演出美技，獲選單場MVP，葉總說，「看得出來拿莫對投手掌握好滿多的，打擊更有自信，對我們來講非常重要。」

「心態長大很多！」拿莫．伊漾說，今年春訓針對心態、好球帶設定下足苦功，教練團很看重他，不想辜負他們期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。