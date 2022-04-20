「愛磊哥打線」發威 背靠背轟垮兄弟

陳品捷生涯首發滿貫砲，助味全擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

打線12安含3轟 味全止連敗

味全龍拿莫．伊漾（中）4局上敲出2分砲，逆轉兄弟，先發投手廖任磊（右）開心摸他頭盔，廖任磊同時也拿下生涯首場先發勝。（記者廖耀東攝

〔記者羅志朋／台中報導〕201公分「巨投」廖任磊本季首次登板先發，就讓得分援護率極低的隊友王維中、林子昱好羨慕，廖任磊昨先發5局失1分拿下勝投，味全龍打線敲12安，包含3轟，最終就以11:5擊敗中信兄弟，中止4連敗。

拿莫+曾陶鎔 連棒開轟

王維中、林子昱生涯先發得分援護率都在2左右，常缺乏火力奧援吞敗；味全打線昨大爆發，4局上靠拿莫．伊漾、曾陶鎔「背靠背」開轟進帳3分，6局上單局灌進8分，包含陳品捷生涯首發滿貫砲，在「愛磊哥打線」力挺下，廖任磊投5局被敲3安失1分拿下生涯首場先發勝，賽後他笑說，「今年我才第一次先發耶，他們那麼常先發，（援護率）還不準啦。」

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陳品捷生涯首發滿貫砲

廖任磊開季從牛棚出發，因徐若熙手肘傷勢缺陣進駐先發輪值，味全總教練葉君璋表示，廖任磊投球角度和控球俱佳，且耐投，接下來會繼續先發。

廖任磊說，看到隊友敲全壘打很開心，做好自己的工作只是其中一塊拼圖，加上打擊、守備發揮，每一塊拼圖都到位才能拿下勝利。

拿莫．伊漾4局上轟兩分砲，打下勝利打點，6局上滿壘獲保送擠回1分，一壘守備也演出美技，獲選單場MVP，葉總說，「看得出來拿莫對投手掌握好滿多的，打擊更有自信，對我們來講非常重要。」

「心態長大很多！」拿莫．伊漾說，今年春訓針對心態、好球帶設定下足苦功，教練團很看重他，不想辜負他們期待。

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