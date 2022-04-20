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柯瑞「補」上浪花 沖垮金塊2連勝

2022/04/20 05:30

勇士一哥柯瑞昨替補上陣不到23分鐘，就拿下34分。（今日美國）

不到23分鐘拿34分

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨展現超高得分效率，替補上陣繳出34分，射手波爾和K.湯普森聯手攻下50分，「海嘯三兄弟」攜手瓦解金塊防線，率隊以126：106笑納季後賽首輪系列賽2連勝。

腿傷初癒的柯瑞，有出賽時間限制，因此連兩戰替補上陣。不過柯瑞狀況不錯，只打了22分鐘又57秒就投進5顆三分球，寫下在季後賽出賽不到23分鐘，最多得分紀錄。

柯瑞季後賽生涯累積得分3018分，成為隊史首位在季後賽拿到三千分的球員，也延續他季後賽連續114場命中三分球的最長紀錄。勇士總教練柯爾說：「這不會讓我驚訝，畢竟也看他打球這麼久了，但還是很開心看到他爆發。」

波爾再爆發 攻下29分

勇士進攻多點開花，波爾也連兩戰爆發，昨攻下29分、8助攻，生涯前兩場季後賽進帳59分，在勇士隊史排第2，僅次於張伯倫的63分。波爾在場上急停跳投還有花俏的傳球功力，也讓湯普森大讚學弟根本是「迷你柯瑞」。

不過，第3戰是否讓柯瑞回到先發，柯爾要大家拭目以待，但柯瑞認為，現階段的任務是讓他在場上每一秒都發揮出價值。

約基奇獨撐 還遭趕出場

有別於兩屆MVP柯瑞的風光，上季MVP金塊中鋒約基奇顯得悲情，昨雖攻下26分、11籃板，但獨木難撐大廈。更慘的是，約基奇還因抗議裁判，吞兩次技術犯規被趕出場，他坦言自己確實有些動作不恰當，但他也不滿勇士小裴頓拍他屁股，成為他情緒失控的關鍵。

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