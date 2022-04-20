季後賽百勝 七六人主帥感「恩」

七六人教頭瑞佛斯達成季後賽100勝。（美聯資料照社）

瑞佛斯達陣 史上第5人

恩比德昨奪下31分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕例行賽得分王恩比德昨繳出31分，率七六人以112：97大勝暴龍，在東部首輪系列賽取得2：0領先，並助主帥瑞佛斯拿下生涯季後賽100勝。

進入年度MVP候選名單的恩比德，例行賽場均繳出30.6分、11.7籃板，且缺陣14場，球隊僅6勝8敗，凸顯他的重要性。

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恩比德昨大開殺戒，頻頻利用出色腳步，逼得對手犯規，兩戰25罰21中，外媒盛讚他的禁區主宰力堪比全盛時期的歐尼爾。

恩比德屠龍 連2戰告捷

有趣的是，恩比德獲裁判關愛，暴龍主帥納斯看不下去，兩人球賽尾聲在場邊交換意見，引發討論。恩比德透露，「納斯是偉大領袖，並取得很多成就，我是他的粉絲，我恭敬地跟他說，請別再抱怨裁判。」

除了恩比德令暴龍防不勝防，首戰贏球功臣馬克西23分、9籃板及8助攻，T.哈里斯23分、10籃板，哈登14分、6籃板及6助攻。

帶過魔術、塞爾提克、快艇的瑞佛斯，本季第18次帶隊打季後賽，過去8次兵敗首輪，如今子弟兵夠爭氣連兩場告捷，他也成為「禪師」傑克森、萊里、帕波維奇、布朗後，第5位季後賽百勝教頭。

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