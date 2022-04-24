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王牌拉警報 悍將遭霸0

2022/04/24 05:30

〔記者林宥辰／新莊報導〕戰績低迷的富邦悍將，昨推出本土王牌江少慶卻慘遭狙擊，僅投3.2局就失9分（8分自責），終場0：9不敵味全龍，戰績2勝10敗，和1997年兄弟象隊並列史上第2快開季10敗。

悍將江少慶（左二）前一戰失9分非自責分締造悲情紀錄，昨則投出慘烈一役。（記者陳志曲攝）

史上第2快開季10敗

富邦悍將和富邦金控昨合辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，繼前天邀二軍總教練陳金鋒開球後，昨再邀女星連俞涵和中職會長蔡其昌開球。

龍隊攻破江少慶，關鍵在於他美職小聯盟時期老隊友吉力吉撈．鞏冠。吉力吉撈首局就敲出帶打點安打，也是兩人中職生涯對戰首安。

4局上，吉力吉撈擊出二壘打，也打退江少慶。連同中繼投手游霆崴被打的2支安打在內，味全龍該局攻了12人次灌進7分，吉力吉撈單場進帳4分打點，奪單場MVP。

龍隊吉力吉撈•鞏冠單場4分打點，奪單場MVP。（記者陳志曲攝）

吉力吉撈說：「雖然感受到江少慶狀況沒有太好，但他的球速還是有超過150公里，可能我們的打者有掌握到策略。打出二壘打那打席帶點運氣，當下兩好球後不強求，只希望掌握好擊球點。」

吉力吉撈笑說，去年兩人對戰3打席，他都沒有敲安，昨賽前他才許願，希望至少從老隊友手中敲出首安，結果不僅首打席願望就達成，還帶有打點，讓他很開心。

龍隊洋投布里悍延續過往對戰悍將的好成績，昨7局無失分，生涯對戰悍將防禦率下降到0.48。他說：「很享受在新莊客場投球，我喜歡球迷為我加油，但敵隊球迷的鼓譟，也能讓我很投入在比賽中。」

江少慶連3場不滿4局

「很傷腦筋！」悍將總教練丘昌榮指出，江少慶是球隊最好的投手，出賽3場還不曾投滿4局，不僅讓教練團很擔心，對球隊難免會有一些影響，會請林正豐、蔡明晋兩位教練一起找出問題，盡快幫助他調整回來。

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