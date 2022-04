王牌拉警報 悍將遭霸0

〔記者林宥辰/新莊報導〕戰績低迷的富邦悍將,昨推出本土王牌江少慶卻慘遭狙擊,僅投3.2局就失9分(8分自責),終場0:9不敵味全龍,戰績2勝10敗,和1997年兄弟象隊並列史上第2快開季10敗。

悍將江少慶(左二)前一戰失9分非自責分締造悲情紀錄,昨則投出慘烈一役。(記者陳志曲攝)

史上第2快開季10敗

富邦悍將和富邦金控昨合辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,繼前天邀二軍總教練陳金鋒開球後,昨再邀女星連俞涵和中職會長蔡其昌開球。

請繼續往下閱讀...

龍隊攻破江少慶,關鍵在於他美職小聯盟時期老隊友吉力吉撈.鞏冠。吉力吉撈首局就敲出帶打點安打,也是兩人中職生涯對戰首安。

4局上,吉力吉撈擊出二壘打,也打退江少慶。連同中繼投手游霆崴被打的2支安打在內,味全龍該局攻了12人次灌進7分,吉力吉撈單場進帳4分打點,奪單場MVP。

龍隊吉力吉撈•鞏冠單場4分打點,奪單場MVP。(記者陳志曲攝)

吉力吉撈說:「雖然感受到江少慶狀況沒有太好,但他的球速還是有超過150公里,可能我們的打者有掌握到策略。打出二壘打那打席帶點運氣,當下兩好球後不強求,只希望掌握好擊球點。」

吉力吉撈笑說,去年兩人對戰3打席,他都沒有敲安,昨賽前他才許願,希望至少從老隊友手中敲出首安,結果不僅首打席願望就達成,還帶有打點,讓他很開心。

龍隊洋投布里悍延續過往對戰悍將的好成績,昨7局無失分,生涯對戰悍將防禦率下降到0.48。他說:「很享受在新莊客場投球,我喜歡球迷為我加油,但敵隊球迷的鼓譟,也能讓我很投入在比賽中。」

江少慶連3場不滿4局

「很傷腦筋!」悍將總教練丘昌榮指出,江少慶是球隊最好的投手,出賽3場還不曾投滿4局,不僅讓教練團很擔心,對球隊難免會有一些影響,會請林正豐、蔡明晋兩位教練一起找出問題,盡快幫助他調整回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法