1番兩樣情 王威晨換招抗低潮

兄弟、桃猿兩大開路先鋒表現

對獅、猿2場 9打數無安打

兄弟第1棒王威晨連2戰對獅、猿共9打數無安打。 （記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕身為中信兄弟隊長兼開路先鋒，王威晨今年開季起步有些掙扎，他直言目前打、跑、守以自身標準都不及格，但他正面看待失敗，「我相信會好轉，不想這樣就DOWN到谷底，就盡量去幫到球隊。」

桃猿第1棒林立，上壘率已突破4成。（記者廖耀東攝）

桃猿林立 開路角色稱職

今年擔任樂天桃猿1棒的林立，開賽至今表現亮眼，昨役對兄弟一開賽就敲安，後面也選到2次保送，賽後上壘率已突破4成，稱職扮演開路角色。樂天教頭曾豪駒直言，以林立的能力扛中心棒次也OK，但考量他的上壘率、長打率和腳程都具破壞力，「目前成績來看，有達到我們預期。」

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有這麼傑出的「對照組」，王威晨的表現顯得落差更大，他去年拿下安打王，也曾是兩屆盜壘王得主，更達成三壘手金手套3連霸，但這兩場對統一和樂天累計9打數無安打，開季以來3次嘗試盜壘都失敗，守備上也有2次失誤。

「今年我打到現在，失敗的東西滿多的，但我想把它轉換成經驗學習」，王威晨認為狀況其實不錯，但運氣確實不太好，打得強勁的球都進入對方手套，但他努力調整心態，「不一定是安打，我會努力靠保送、製造別手失誤，就是想盡任何方式上壘，畢竟我是1棒嘛！」昨役雖未敲安，王威晨一開局就造成對方投手林子崴壓力，擊出滾地球再靠補位接球失誤上壘。

「助總」林威助對王威晨的態度表示肯定，「威晨也是比較低潮，但他很認真在做每一天該做的事，低潮都會過去嘛，期待下一場。」

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