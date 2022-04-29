成晉解鎖自己 拚出連12場安

成晉（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿成晉昨役賽前在打擊率、安打和盜壘都在聯盟保持領先，昨在第7局敲出安打，連續12場安打打破聯盟本季最多紀錄，他表示，沒想過可以在排行榜領先，只希望今年能達成單季百安的目標。

成晉第7局的安打幫助樂天追回1分，咬住戰局，不過，樂天第8局超前比數之後，9局上成晉從右外野回傳本壘沒有傳好，隊友林立和陳俊秀都也無法接球轉傳，球經過多次彈跳才到本壘前，捕手張閔勛情急未接牢，讓原本已停在三壘的統一獅林子豪撲回追平分，因此殺進延長賽，讓成晉非常懊惱。

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23歲的成晉去年下半季逐漸站穩一軍，今年全勤出賽17場。他表示，今年固定打第2棒，以推進為主，一直在思考怎麼做才能確實達成目標，找出自己的優勢去幫助球隊，不會特別去想個人成績。成晉表示，以前打擊動作有停頓，去年總教練曾豪駒協助他調整打擊機制，節奏好很多，可專注和投手對決。

高中畢業就投身職棒，成晉今年終於打出一片天，他表示，其實自己得失心很重，打不好心情會沮喪，也很容易寫在臉上，感謝教練、隊友和家人給他很多幫助。

九棒隊友陳晨威昨單場5支4，打擊率3成65，超前成晉的3成53，躍居聯盟第一；林立也以25安單獨在安打榜領先，陳晨威+林立+成晉，成為攻擊破壞力超強的「九一二連線」，3人包辦5個打擊榜第一。

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