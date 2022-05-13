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55分的羞辱 萌神臉腫了

2022/05/13 05:30

灰熊巴恩（右2）昨強攻21分，正負值高達+46，追平詹姆斯和巴特勒季後賽紀錄。 （法新社）

灰熊拚命殺出絕境

公鹿哈勒戴（左）讀秒階段的火鍋與關鍵抄截，率隊氣走塞爾提克。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部次輪系列賽聽牌的勇士，昨作客灰熊力拚關門，未料全隊打得荒腔走板，最終以95：134慘敗，灰熊追成2：3。

已在淘汰邊緣的灰熊，昨有備而來，即使一哥莫蘭特因傷缺陣，仍打出團隊戰力，上半場豪取77分，領先27分，都創下隊史季後賽新高；勇士下半場依舊不振，灰熊一舉將領先擴大到55分，也是繼2009年金塊的58分後，季後賽最大分差。

灰熊昨團隊得分、投進18顆三分球，都創隊史季後賽最高，巴恩、瓊斯、J.傑克森都進帳21分。其中巴恩的正負值+46，追平詹姆斯和巴特勒季後賽紀錄，對於接下來得力保不被淘汰，他說：「我們會努力把比賽再帶回來這裡，不管人們是否相信我們能做到，我們都有信心。」

柯瑞放話反被打臉

勇士昨多達22次失誤，籃板輸了18個，防守也像紙糊的，讓對方予取予求。柯瑞（上圖，法新社）賽前還放話要「打爆灰熊」，沒想到卻吞下近幾年季後賽最難堪一役。昨他攻下14分，他直言，這戰真的把他們打醒了，「我們什麼都做錯了，失誤、進攻籃板、犯規都是，要淘汰灰熊真的不容易。」

勇士K.湯普森砍下全隊最高19分，但正負值-45追平卓蒙德在2019年創下最低紀錄，他認為，球隊從開局表現就令人尷尬，反觀對手打得很有侵略性，全場30次罰球，勇士僅13次。勇士落敗後，助理教練布朗代班柯爾的12連勝也被中斷，但確診的柯爾下一戰可能還無法回歸。

哈勒戴率公鹿聽牌

另一戰，幾乎整場落後的公鹿，決勝節上演逆轉秀，讀秒階段J.哈勒戴的火鍋與關鍵抄截，更助隊以110：107氣走塞爾提克，系列賽以3：2聽牌。

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