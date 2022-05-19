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桃猿3主力快篩陽 曾總︰有心理準備

2022/05/19 05:30

林承飛（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職上半季龍頭樂天桃猿原先僅二軍有疫情，教練團還曾為此主動暫時凍結一、二軍升降。不料，昨猿隊休兵日，卻傳出林立、林承飛及陳俊秀3位一軍主力快篩陽性，3人昨被安排PCR檢測，猿隊也已通報聯盟。

林立（資料照）

馮健庭、郭嚴文、余德龍支援

陳俊秀（資料照）

林立4轟和25打點暫居聯盟雙冠王、林承飛打擊率3成61保持高檔，陳俊秀則逐漸擺脫開季低潮，但3人都被迫脫離戰線。爭取半季冠軍期間少了3位主力，總教練曾豪駒昨透露，預計安排馮健庭、郭嚴文兩位內野手，及工具人余德龍上一軍支援。

曾總說：「今年各隊難免都會發生疫情，多少都有心理準備，討論過萬一發生類似狀況該如何調動人力。二軍持續有定期篩檢，遞補的3位選手都沒問題。」

猿隊公告有球員快篩陽性後，目前中職5隊都有一軍主力出現疫情。猿隊領隊浦韋青透露，昨早上是林承飛先反映有喉嚨些許不適的狀況、快篩呈陽性，球隊內部簡單疫調後，防護員建議林立跟陳俊秀保險起見也快篩，結果兩人也呈陽性。

浦韋青說：「球隊無論主客場，目前都維持一人一室，盡可能做好防疫措施。現階段先把基本隊內疫調做好，希望疫情不要再擴大。」

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