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林書逸關鍵攻防 兄弟拚出1分勝

2022/05/29 05:30

兄弟林書逸（中）單場3安猛打賞，包括生涯首支再見安打，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟泰迪昨先發8局無失分，第2局演出關鍵美技守備的林書逸，9局下再敲出生涯首支再見安打，助隊以1：0力克富邦悍將，贏得2連勝，戰績也超越味全龍重回第3名。

泰迪只被擊出6支安打，投出5次三振，對富邦連續16.1局無失分、連續24.1局無責失，但中信打線也未能突破富邦先發投手范米特的壓制，泰迪的2連敗、3連不勝持續中。

美技滑接 加碼再見安

富邦9局下推出終結者曾峻岳，中信1出局後岳東華纏鬥10球選到四壞球，曾峻岳突然找不到好球帶，再連投2次保送形成滿壘，之後雖然三振王威晨，但被林書逸的單場第3支安打一棒擊沉。

悍將終結者曾峻岳（右）救援失敗，吞下第2敗。（記者廖耀東攝）

林書逸表示，過去沒有打過曾峻岳的球，只知道他球速很快，所以設定變化球攻擊，果然把球打穿內野防線，一打出去就忍不住振臂歡呼，隊友也幫他把再見安打的球拿回來，要好好保存。

富邦第2局1出局攻佔一、二壘，陳真打出右外野平飛球，在落地前被林書逸滑接出局，並回傳刺殺回壘不及的跑者，雙殺結束富邦攻勢，富邦挑戰判決仍維持原判，成為全場最關鍵的守備，攻守俱佳的林書逸本季首次獲選單場MVP。

林書逸本季一軍4場先發都敲安，好手感歸功即將出生的老二「汽水」。（記者廖耀東攝）

力挫悍將 與獅無勝差

范米特力投中職生涯新高的121球，先發7局無失分，只被擊出5支安打。中信總教練林威助指出，范米特狀況很好，球路都壓得很低，讓中信無法順利展開攻勢，所幸最後有掌握換投的契機。

中信賽前和味全無勝差，這1勝不但排名上升1名，也和第2名的統一獅無勝差，今天有機會再超越。

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