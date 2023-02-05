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厄文喊賣我 湖人合體詹皇？

2023/02/05 05:30

厄文（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因續約談判不順利的厄文昨已向籃網喊出「賣我」宣言，在2月10日季中交易截止日前丟出震撼彈，連隊友杜蘭特都訝異，而詹姆斯得知消息後更在社群媒體放上雙眼瞪大的表情貼圖，引來外界遐想兩人是否有機會在湖人合體。

厄文本季繳出場均27.1分、5.3助攻、5.1籃板，盼簽下一份4年1.985億美元的延長合約，但籃網不願買單，讓他動念離開，而湖人、獨行俠、太陽都被點名是潛在下家。

厄文去年夏天就曾傳出可能轉戰湖人，如今再重啟他和詹姆斯重聚的話題，若搭配A.戴維斯組「三巨頭」，也讓湖人更添重返榮耀本錢，但他們並沒有適合籌碼，能擺上交易台的魏斯布魯克年薪高達4700萬美元，根本沒人想接收，只能找第三隊合作促成交易。

有機會聯手東契奇

同樣目標總冠軍的獨行俠一直想為東契奇找幫手，外媒指出，獨行俠總管哈里森和厄文關係匪淺，若能打造東契奇和厄文的雙槍組合，也讓他們在今年西部季後賽有更多遐想空間。

厄文也可能最終續留籃網，他與傷癒歸隊的杜蘭特聯手，球隊依舊會是本季爭冠熱門，但若厄文離隊，籃網想奪冠將變得渺茫。

魔術、灰狼爆全武行

此外，繼前天的灰熊與騎士之戰後，NBA連兩天爆發全武行，灰狼後衛瑞佛斯昨在第三節的投籃沒進，被坐在板凳的魔術中鋒班巴嘲諷，成為衝突導火線，兩隊多人加入混戰，最終共5人遭驅逐，最終魔術以127：120擊敗灰狼。

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