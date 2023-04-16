高國輝告別失敗球季 暫居雙冠王

悍將高國輝生涯第13次單場雙響砲，包辦5分打點。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將高國輝去年出賽38場、打擊率1成88、僅4轟，季後被放在60人保留名單外，直到今年季前才被重新簽回，他昨以雙響砲5打點的表現，不但助隊9：0大勝統一獅，還以累計3轟、9打點暫居聯盟全壘打和打點王。

雙轟5打點 助悍將完封獅

悍將和獅隊昨上演江少慶和胡智爲的經典賽國手對決，相較江少慶6.1局無失分，胡智爲則是2局遭到高國輝2分砲重擊後，讓獅隊自此陷入落後。悍將4局再靠林哲瑄、辛元旭和劉俊豪安打搶分，胡智爲還發生傳球失誤，高國輝6局面對江國謙又擊出3分砲。

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高國輝坦言，去年對他是失敗的球季，「球季才剛開始，但至少目前回頭看，休賽季的調整是成功的。」他在休賽季於北大自主訓練，加上科學檢測方式，春訓時也有跟教練及林哲瑄討論，該如何讓揮棒更簡潔，至少目前成效不錯

高國輝的第1轟在兩好球之下，幾乎以跪地之姿將球送過左外野大牆，第2轟則是纏鬥到滿球數開轟，「前場比賽錯過可以攻擊的球，當下只希望不要放過。」高國輝生涯第13次單場雙響，上回已是2021年9月。

神全返新莊 首打席滿堂采

休賽季被悍將放在名單外的資深選手還包括林益全，他首度以「統一神全」身份重回昔日主場新莊，首打席登場時接受主場球迷的熱烈掌聲，現場DJ也放起熟悉的應援曲，他也順利從江少慶手中敲安。

林益全說，回到昔日主場保持平常心，只是身上換穿不同球衣，仍是專注比賽、盡量幫助球隊贏球。和前隊友對戰的江少慶則表示：「益全學長對這支球隊付出很多，不過當下專注在比賽上，沒有特別注意場邊加油聲。」

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