蘇智傑超值安 Yeah獅終於征服新莊

獅隊蘇智傑3安猛打賞，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅與富邦悍將昨前7局大演投手戰，後2局急轉直下為搶1分進行激烈攻防，統一靠8局上攻下2分首次超前，再連2局有驚無險擋下對方反撲，以2：1逆轉，中止在新莊球場跨季12連敗，連總教練林岳平都興奮大喊「Yeah！」

甩尾攻防 1分險勝悍將

克維斯6局失1分、江少慶7局無失分，都賞給對方8次三振，戰況卻在江少慶退場後生變，富邦8局上陸續押上曾峻岳、富藍戈，卻被蘇智傑、林岱安相繼安打丟掉2分，8局下1出局攻佔三壘、9局下2出局滿壘，都被統一驚險守住。

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林岳平指出，一開始是投手戰，打得很彆扭也很辛苦，前7局9次得點圈機會都沒安打，直到8局上才靠蘇智傑安打拿到分數，第8、9局的防守屢屢要失敗但都守住，最關鍵是陳傑憲9局下長傳本壘阻殺，「這是很精彩的比賽，也是很緊張的比賽。」

蘇智傑8局上適時安打助統一扳平，本季第2次獲選單場MVP，他表示，因為富邦剛好換投富藍戈，陳傑憲有提醒球種、如何攻擊，能打安打要感謝隊友，「知道球隊很久沒在新莊贏球，這場大家都很想贏，每個play都很用心。」

蘇智傑以單場3安結束前2場7打數0安打的小低潮，江少慶投7局被打5安他就包辦2支，他認為，這3場沒什麼不同，每天調整也都一樣，或許只是運氣不同，對江少慶能打2安主要鎖定直球，「他最好的就是直球，剛好我都有掌握到。」

統一捕手林岱安9局下守備時受傷退場，林岳平表示，他的膝蓋有點扭傷，下一場可能無法上場，已通知二軍的捕手柯育民待命。

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