洋基赫曼99球 投出完全比賽

洋基赫曼（中）昨對運動家演出大聯盟暌違11年的完全比賽，賽後手拿紀念球跟隊友開心合影。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕歷經曲折的人生軌跡，洋基隊赫曼昨對運動家演出大聯盟暌違11年的完全比賽，也是隊史第4人，他表示，這場比賽將永遠留在他的記憶中。

大聯盟暌違11年再現

隊史第4人締紀錄

多明尼加出生的赫曼在2019年勇奪單季18勝，原本被期待是未來的王牌，卻在該年9月捲入家暴事件。2020年疫情賽季中，一度在7月暗示要離開棒球，今年5月他被認定使用外部物質被禁賽10場，職業生涯相當曲折。

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即使前2場5.1局猛掉17分，赫曼昨天彷彿變了個人，對運動家演出9局99球9K的完全比賽，繼1999年孔恩後、隊史相隔24年再度出現第4位完全比賽投手。赫曼指出非常興奮，不是很多人都能達成完全比賽，「投到最後1局，我感受到從未有過的高壓。」

紀錄球獻給剛過世叔叔

赫曼9局製造三壘滾地球抓到最後打者，雙手敞開，跟隊友在投手丘上慶祝，賽後手拿著紀念球拍照，他數度把球高舉，「這場比賽獻給他。」比賽開打前2天，叔叔因故過世，讓他在休息室傷心落淚，「叔叔總是為我們家族帶來許多歡樂。」

大聯盟史上共24位投手投出完全比賽，赫曼以30歲達陣，成為2010年前費城人強投哈勒戴（33歲）後最老投出完全比賽的投手。

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