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獅4大洋投共演21勝 引爆封王橘瀑

2023/06/30 05:30

林岳平笑納執教獅隊第3座季冠軍。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕當劉軒荅解決李宗賢，新莊球場左、右外野4000條彩帶瞬間撒落，形成壯觀的橘色瀑布海，統一獅昨以7：3擊敗富邦悍將，拿下職棒34年上半季冠軍，也是獅隊「餅總」林岳平執教3年多來所拿到的第3座季冠軍，賽後他鬆了一口氣，「心中大石頭可以放下了，懸在心頭已1個禮拜。」

勝騎士先發8局失1分，獲選封王戰MVP。（記者塗建榮攝）

勝騎士、蘇智傑 封王戰投打功臣

統一獅順利拋出上半季封王彩帶。（記者塗建榮攝）

獅隊洋投勝騎士昨先發8局只失1分主宰戰局，拿下本季第8勝和第6次單場MVP，蘇智傑3局上轟陽春砲，繳3安猛打賞，外帶2分打點，餅總認為，這場靠勝騎士一夫當關，讓球隊拿下關鍵這一勝。

蘇智傑開轟猛打賞，助獅隊順利奪得上半季冠軍。（記者塗建榮攝）

本季獅隊4大洋投勝騎士、羅昂、克維斯和布雷克，合計拿下21勝9敗、防禦率2.34，被視為上半季獅隊奪冠的關鍵因子。

獅隊「金鏞連線」胡金龍（左）與陳鏞基賽後合體比愛心。（中央社）

今年春訓林岳平和高志綱投入經典賽國家隊集訓比賽，餅總坦言，春訓期間他和高志綱一直不在，重返獅隊看到熱身賽確實很擔憂，開季團隊攻擊薄弱，一直沒辦法得分，其實非常擔心。

獅隊4名洋投布雷克（左起）、克維斯、勝騎士與羅昂慶祝上半季封王。（中央社）

季前扛經典 餅總擺脫季初低潮

克維斯（左起）、蘇智傑、陳傑憲、林安可與勝騎士開心合影。（記者塗建榮攝）

餅總說，好在有4名洋投壓陣，加上3名本土投手胡智爲、林子崴和古林睿煬表現不俗，找到7名先發投手的出賽節奏，上半季靠他們搶下一場場勝利，另外，3名老將林益全、胡金龍、陳鏞基輪流貢獻，蘇智傑扮演重要的攻擊火力，這都是封王關鍵。

陳傑憲上演守備美技。（記者塗建榮攝）

2020年餅總接掌獅隊兵符，當時上半季差點落居墊底，下半季直衝第一，台灣大賽與中信兄弟熱戰7場逆勢奪冠，去年下半季獅隊勝率不到3成敬陪末座，如今總算苦盡甘來。

餅總說，今年球隊延攬新任外籍打擊、守備教練馬修爾、玉木朋孝，羅錦龍接任一軍投手教練，經過半季磨合逐漸發揮成效，有2020年下半季整合成功的感覺，相信接下來指日可待，目標搶下年度第一。

新莊球場昨湧入1萬156名球迷，寫下本季中職非假日場次最佳票房。

另外桃園龍猿戰，樂天桃猿陳晨威攻守有貢獻，率隊5：2逆轉勝味全龍，樂天取得4連不敗，上半季戰績仍居第4名。

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