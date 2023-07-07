中職上半季檢討》17戰4勝低潮大傷 猿凶在守備

猿隊上半季數據

中職上半季結束後，各隊至少有超過10天休兵盤整期，下半季14日開戰，5隊重返起跑點，爭搶季後賽最佳位置。本報將陸續檢討各隊上半季影響戰績最核心問題。

5月中旬桃猿戰績仍居第一，隨即陷入一波低潮。（資料照）

記者林宥辰／綜合報導

猿終結者豪勁上半季出賽31場，投38.2局。 （資料照）

樂天桃猿5月中旬仍盤踞龍頭，但隨後在一波17戰僅4勝大低潮後，戰績也如雲霄飛車墜落，所幸及時止跌，以29勝28敗3和、0.509勝率，上半季第3名作收，攤開數據，「猿氣大失」的兩大關鍵是守備失誤和牛棚崩盤。

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場均失誤最多 內野重災區

猿隊共出現80次失誤，平均每場1.33次，一度連9場失誤，寫下本季單隊最長紀錄。若再細分守備失火災區，游擊手21次、二壘手16次、三壘手14次，就連投手群合計也有11次失誤，內野形同虛設，守備穩定度是5隊最差。猿隊內野老將居多，身經百戰，卻狀況頻傳，甚至出現漫不經心的失誤，難道是久戰心態鬆懈有關，下半季可得拴緊螺絲。

這個現象也蔓延到牛棚，防禦率4.40、中繼防禦率5.23、15次救援失敗，5隊最差的牛棚牢固度，導致終結者豪勁頻繁登板31場，有11場投超過1局，威力減弱。

牛棚一片紅字 操到守護神

猿隊2成77的團隊打擊率是聯盟最佳，但守備和牛棚的不穩定影響戰績更鉅，「賺得多、卻花得更兇」，得失分入不敷出，造成戰績開高走低，上半季末雖拉上二軍的守備教練鄭兆行和投手教練日籍川岸強改造，但效果有限，下半季若持續惡化，恐會有第二波教練團異動。

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