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亞洲田徑錦標賽》楊俊瀚起跑失速 100M第8

2023/07/15 05:30

「台灣最速男」楊俊瀚在亞洲田徑錦標賽男子100公尺決賽以10秒31敬陪末座，今日將在男子200公尺預賽登場。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕泰國昨天氣悶熱令人難受，台灣隊氣氛也是盪到谷底，「台灣最速男」楊俊瀚在亞洲田徑錦標賽男子100公尺決賽以10秒31敬陪末座，團隊經3天比賽，迄今獎牌尚未開張，只能期待全能七項女將陳彩娟及男子400公尺跨欄彭名揚、男子跳遠林昱堂，能否在今日重振團隊士氣。

彭名揚在男子400跨欄以50秒04擇優晉級決賽。（田協提供）

楊俊瀚昨準決賽以10秒33晉級決賽，但決賽卻一起跑就落後所有人。他坦言，100公尺3趟都遇到起跑問題，準決賽後有跟教練討論，只是短期無法做出修正，只能靠中段加速、後段壓線彌補，對決賽成績不滿意，如果往好的方面想，就是決賽成績比準決賽好。

陳彩娟（右）在女子七項全能暫居第4名，仍有衝擊獎牌的機會。（田協提供）

日本快腿柳田大輝以10秒02摘金，銀牌是沙烏地阿拉伯阿布杜拉10秒19，伊朗哈桑以10秒21拿銅牌。楊俊瀚本屆已完成5趟100公尺全速衝刺，身體一定會疲憊，只能努力進行恢復，今日200公尺預賽會出賽。

全能女將陳彩娟今拚獎牌

陳彩娟昨結束100公尺跨欄、跳高、鉛球及200公尺，以3355分暫居第4名，落後第3名日本女將山崎由紀4分。陳彩娟今日在跳遠、標槍、800公尺持續搶分數，看能否搶下獎牌。

彭名揚在400欄以50秒04擇優晉級決賽，只是預賽、準決賽都跌跌撞撞，彭名揚表示，決賽努力全開，希望能撞出獎牌。另外，林昱堂在5月日本木南道孝挑戰賽跳出台灣史上第4遠8公尺12，今天能否再度躍出佳績及站上頒獎台，值得關注。

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