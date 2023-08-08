瓊斯盃》拿伊朗練功 台灣藍2勝

台灣白戴宜庭（右）昨砍5顆三分球。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕面對實力差一截的伊朗，台灣藍昨人人有功練，12人上陣有11名球員得分，陳晏宇轟下20分，黃鈴娟飆進4顆三分球，拿12分，以77：58輕取伊朗，在瓊斯盃女子組戰績為2勝1負。

台灣藍昨擊敗伊朗取得2勝，陣中陳晏宇轟下20分。 （記者林正堃攝）

台灣出戰一勝難求的伊朗，全場一路領先，最多差距達22分，勝負毫無懸念，而教練鄭慧芸也不諱言，確實透過此戰讓更多輪替球員登場，前2戰都沒登錄的楊芷瑜也首度出賽，她說：「想讓大家都多上場，也希望好表現能延續到最後。」

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陳晏宇維持火燙手感，儘管昨天只打19分鐘，仍高效率進帳20分，但她認為，自己還未繳出最好表現，得透過以賽代訓持續調整。

這次出戰瓊斯盃的陣容以備戰杭州亞運為主，但並非完全體，包括林蝶、彭曉彤、徐玉蓮等人才剛結束成都世大運賽程，鄭慧芸提到，球員在打完比賽後有傷在身，但教練團都有密切關注球員狀態，會評估是否能加入之後的澳洲移地訓練。

台灣白開胡 轟14顆三分球

台灣白一甩前2場低迷外線手感，昨天轟進14顆三分球，有5人得分達雙位數，其中戴宜庭包辦5顆，拿19分，終場以94：83力退菲律賓，本屆首勝開張。

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