3雄鷹開球 全猿含淚祝福

轉戰台鋼雄鷹的藍寅倫（左起）、王溢正和翁瑋均，昨在桃園球場開球，感性道別球迷。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕和台鋼雄鷹交易案生效後，樂天桃猿昨安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均出席開球儀式，讓他們在全猿主場最後道別，全程笑中帶淚。

猿迷用笑容與淚水揮別王溢正、藍寅倫和翁瑋均。（記者塗建榮攝）

3人昨先向台鋼報到後赴桃園，也身穿新東家的T恤，在致詞時，藍寅倫哽咽到一度說不出話，大螢幕則拍到領隊浦韋青也紅了眼眶，更有球迷舉著他們的應援毛巾，以行動支持昔日功臣。

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猿迷用笑容與淚水揮別王溢正、藍寅倫和翁瑋均。（記者塗建榮攝）

開球時，由翁瑋均先投、藍寅倫擔任打者，現場響起「藍88」的招牌應援曲。輪到王溢正投球時，猿隊安排老搭檔林泓育蹲捕，讓他感觸很深，卻又不慎投出暴投，連場邊總教練曾豪駒都笑了出來，「姊姊」笑說：「被藍寅倫影響，站上去自己開始亂想，後來才想，這不是引退、只是移籍。」

談到稍早報到情況，翁瑋均透露，總教練洪一中勉勵他找回以前身手幫助台鋼。即將成為雄鷹「大姊頭」的王溢正則說：「新隊友剛開始看到我們，似乎是尊敬居多，自己想先慢慢融入球隊，說不定會有新的文化。」

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