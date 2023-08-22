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全猿102次失誤 天坑不只在游擊

2023/08/22 05:30

猿隊本季各守位失誤數

〔記者徐正揚／台北報導〕林子偉以失誤展開中職生涯，讓樂天桃猿今年的失誤數再次受到關注，其實守備從來就不是這隊的強項，本季漏洞最大的也不只是游擊，幾乎每個位置都在「煮粥」。

猿隊游擊手林子偉中職初亮相，第一個守備機會就發生失誤。（資料照）

今年球季才進行3分之2，樂天失誤已達102次，最快本週就能超越去年的107次、前年的109次，但從第一金剛、La new熊、Lamigo桃猿到樂天接手，不論每季打100或120場，僅2006年失誤99次沒有破百，隊史紀錄是2009年159次排史上第5。

樂天本季游擊已有25次失誤雖是各隊最多，連林子偉在中職第1場出賽都有「貢獻」，但中職紀錄是2003年誠泰太陽51次最多、同年統一獅50次居次，樂天目前比較有機會「挑戰」的是，2009年40次的隊史紀錄。

樂天在本季個人失誤前5名攻佔3席，依序是第2名林承飛14次、第4名梁家榮13次、第5名林立10次，是唯一游擊、三壘、二壘都進前5名的球隊，樂天光這3個位置的失誤就佔團隊62％，是本季非責失66分遙遙領先各隊的主因之一。

投手守備率僅0.910墊底

檢視本季各守位的失誤數，樂天除外野排聯盟第3，其他位置不論單獨或並列都是墊底，值得注意是投手竟有14次，守備率0.910是各隊各守位最低，連同防禦率3.96、被打擊率0.277都是各隊最差，可能比游擊更讓教練頭痛。

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