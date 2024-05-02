中國信託女子公開賽 108女將爭冠

「中國信託女子高爾夫之星」丁子云將於「2024中國信託女子公開賽」與各國好手角逐后冠。（中國信託銀行提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日本次巡賽與台巡賽共同認證的2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，5月9日起一連3天在桃園市東方高爾夫俱樂部進行，總獎金達3000萬日幣（約630萬台幣）。

本屆集結來自台灣、日本、泰國、中國、南韓及德國共108位女將，中信銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔，將與泰國帕查拉朱達等好手一較高下。

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去年緯創女子公開賽封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，把后冠留在台灣，侯羽薔也將攜手姊姊侯羽桑迎戰「甜心姊妹檔」石昱婷、石昱莉。

5/9日開打 總獎金630萬

這是台灣首度於高球賽事現場運用「4D全視角」技術轉播，讓觀眾欣賞選手精采表現；3天賽事開放免費入場，5月11日決賽日將抽出價值10萬元的電動機車、65吋液晶電視及住宿券等多項好禮，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返。現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。

3天賽事免費入場 決賽日抽電動機車

此外，5月10日、11日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞這場女子高球盛事。

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