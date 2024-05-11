T1》表弟致勝轟 雲豹闖冠軍戰

卡森斯終場前4秒拋進致勝一擊，率雲豹逆轉海神，前進冠軍賽。（T1提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台啤雲豹洋將「表弟」卡森斯昨在季後賽首輪第3戰飆出全場最高的37分，率隊克服最多16分落後殺進延長賽，終場前4秒在身體失去重心下更拋進致勝一擊，率隊以113：111逆轉高雄海神，系列賽以直落三完成橫掃，隊史首度挺進總冠軍戰。

最多16分落後

率隊大逆轉

首度闖進季後賽的雲豹，昨作客高雄面臨系列賽最大考驗，但他們在決勝節展現韌性，靠著蔣淯安、克羅馬發揮，逼出延長賽。

請繼續往下閱讀...

卡森斯在正規時間到點後因情緒失控抗議裁判，吞下技術犯規，但延長賽仍展現宰制力，拿下價值連城的致勝分。

贏下這關鍵一勝，卡森斯稱讚，海神是很有韌性的球隊，開賽就能感受到他們準備充足，但他也是好勝心很強的球員，「這樣我們就得做得比他們更好，我也在場上鼓勵隊友要打得更積極。」

卡森斯打了超過48分鐘，貢獻37分、18籃板、5助攻，還投進致勝球，他表示，身為球員肯定都想像過，自己能在關鍵時刻得分，他也不例外，但已許久沒打這麼久的比賽，累到腳都快動不起來，當下並沒有多想。

蔣淯安貢獻24分

克羅馬奪26分

蔣淯安在決勝節也展現強心臟飆進重要三分球，全場貢獻24分，克羅馬進帳26分，兩隊歷經拉鋸後才驚險關門，小安說：「這真的是一場很好的比賽。」

率先晉級的雲豹接下來將以逸待勞，等待台北戰神和中信特攻系列賽結果。卡森斯認為，若進入冠軍戰也能全勝封王是最好的狀況，但就現實面而言，得先專注在準備比賽上。

海神方面，史考特攻下全隊最高的24分、11次助攻，胡瓏貿22分，瓊斯21分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法