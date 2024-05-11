晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1》表弟致勝轟 雲豹闖冠軍戰

2024/05/11 05:30

卡森斯終場前4秒拋進致勝一擊，率雲豹逆轉海神，前進冠軍賽。（T1提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台啤雲豹洋將「表弟」卡森斯昨在季後賽首輪第3戰飆出全場最高的37分，率隊克服最多16分落後殺進延長賽，終場前4秒在身體失去重心下更拋進致勝一擊，率隊以113：111逆轉高雄海神，系列賽以直落三完成橫掃，隊史首度挺進總冠軍戰。

最多16分落後

率隊大逆轉

首度闖進季後賽的雲豹，昨作客高雄面臨系列賽最大考驗，但他們在決勝節展現韌性，靠著蔣淯安、克羅馬發揮，逼出延長賽。

卡森斯在正規時間到點後因情緒失控抗議裁判，吞下技術犯規，但延長賽仍展現宰制力，拿下價值連城的致勝分。

贏下這關鍵一勝，卡森斯稱讚，海神是很有韌性的球隊，開賽就能感受到他們準備充足，但他也是好勝心很強的球員，「這樣我們就得做得比他們更好，我也在場上鼓勵隊友要打得更積極。」

卡森斯打了超過48分鐘，貢獻37分、18籃板、5助攻，還投進致勝球，他表示，身為球員肯定都想像過，自己能在關鍵時刻得分，他也不例外，但已許久沒打這麼久的比賽，累到腳都快動不起來，當下並沒有多想。

蔣淯安貢獻24分

克羅馬奪26分

蔣淯安在決勝節也展現強心臟飆進重要三分球，全場貢獻24分，克羅馬進帳26分，兩隊歷經拉鋸後才驚險關門，小安說：「這真的是一場很好的比賽。」

率先晉級的雲豹接下來將以逸待勞，等待台北戰神和中信特攻系列賽結果。卡森斯認為，若進入冠軍戰也能全勝封王是最好的狀況，但就現實面而言，得先專注在準備比賽上。

海神方面，史考特攻下全隊最高的24分、11次助攻，胡瓏貿22分，瓊斯21分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。