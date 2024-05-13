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洪總千勝之999／新里程碑系列》劉東洋聯手洪總 革命搭檔育雛鷹

2024/05/13 05:30

台鋼總教練洪一中和領隊劉東洋（右）合作融洽，共事一年多就建立革命情感。（劉東洋提供）

〔記者倪婉君／專訪〕47歲的劉東洋擔任台鋼雄鷹領隊才兩年又1個多月，和62歲的中職最多勝教頭洪一中短短1年多共事就培養出革命情感，尤其開季以來台鋼要拿每一勝都不容易，也讓洪總的執教勝場從992到999走得格外艱辛，「我們一開始就有預期不會好打，沒想到比預期中更艱困。」

在中華職棒聯盟累積15年資歷的劉東洋，前年4月1日出任台鋼雄鷹隊史首位領隊，去年1月登門造訪剛與富邦悍將結束賓主關係的洪一中，希望這位出生高雄鼓山的傳奇教頭能出任隊史首任總教練，並將個人執教千勝的重大里程碑留給台鋼、留在高雄。

儘管台鋼在去年成軍首年就拿下二軍總冠軍和冬盟冠軍，劉東洋卻早已做好今年一開始就會陷入苦戰的心理準備，但萬萬沒想到要拿1勝有這麼難，「每場勝利過後，我都會去跟洪總握個手，雖然我們都沒講出口，但心裡都知道這1勝有多不易。」

做好苦戰準備

沒料到更艱困

台鋼在4月3日隊史首戰就奪勝，也讓洪總的勝場數從992順利起步，但整個4月下來球隊總共只拿5勝、一度吞下7連敗，邁入5月後的前7場也僅拿2勝，「我在這段過程中不斷跟洪總討論要如何去度過難關，同時也要幫助小鷹成長。」

總教練和領隊是各司其職、相輔相成，劉東洋認為不盡然可以用一人扮黑臉、一人扮白臉去二分，「技術方面不是我的專業，這部分交給洪總，但從管理階層的角度，如何可以鼓勵球員、幫他們排解情緒，這也是我在學習拿捏的部分。」

「我們不是一個完成體的球隊，跟洪總以前帶的球隊都不一樣，我在旁邊看，他也在學習如何跟年輕人相處、怎樣可以幫助他們成長。」劉東洋認為洪總也會擔心如果像以前一樣嚴厲，會不會讓他們更畏懼、更放不開身手，「我能做的就是每場賽後不管輸贏，都讓總教練有一個可以說話的對象，有時候分享也是一種抒壓。」

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