歐冠》分組抽籤結束 強隊碰頭、萊斯特城抽到「上上籤」

〔體育中心／綜合報導〕8月26日凌晨，2016-17年歐洲冠軍聯賽小組賽分組抽籤，在摩納哥進行。A組巴黎聖日耳曼對兵工廠，C組巴塞隆納再次遭遇曼城，D組拜仁慕尼黑則與馬德里競技相遇；F組皇馬抽到最近5年2度在淘汰賽見面的多特蒙德，H組尤文圖斯抽到塞維利亞；新科英超冠軍萊斯特城，則抽到「上上簽」，與波圖、布魯日、哥本哈根同組。

歐冠聯賽的獎盃。（取自歐足總）

歐冠附加賽本週告一段落，最後闖入小組賽的10支球隊，與直接入圍的22支球隊一起參加本次抽籤。根據歐足總的歐冠小組賽分檔規則，歐冠衛冕冠軍與歐足總聯賽積分排名前7位的聯賽冠軍隊進入第一檔。

8支種子隊分別是皇馬（衛冕冠軍）、巴塞隆納（西甲冠軍）、拜仁慕尼黑（德甲冠軍）、萊斯特城（英超冠軍）、尤文圖斯（義甲冠軍）、本菲卡（葡超冠軍）、巴黎聖日耳曼（法甲冠軍）以及莫斯科中央陸軍（俄超冠軍） 。其他俱樂部再按照過去5個球季的歐戰積分劃分為3個檔次。

本季歐冠小組賽的分組。（取自歐足總）

抽籤時分為8個小組，每組4支球隊，每支球隊都將與小組裡的另外3個對手分別進行主客2場比賽，最後小組成績前2名晉級淘汰賽，而每個小組的第3名將直接晉級歐霸盃32強。小組賽階段採同聯賽球隊迴避原則，俄羅斯和烏克蘭的球隊因為政治因素也不會被分在同組，同檔次球隊也不會分在一組。

安排賽程時同城球隊（馬德里、倫敦）在同個比賽日不會都在主場比賽。因為電視轉播考量，同聯賽的球隊將盡可能平均分佈在A~D組，E~H組。因為氣候寒冷，來自俄羅斯的球隊12月初不會在主場比賽。

歐冠小組賽第1輪將於9月13/14日進行，之後5輪比賽時間分別為9月27/28日、10月18/19日、11月1/2日、11月22/23日、12月6/7日。本屆歐冠決賽將於2017年6月3日在威爾斯的卡迪夫千禧年球場舉行。